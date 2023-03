Rende, avrerbbe gestito un market della droga mente era ai domiciliari: arrestato 29enne

Un vero e proprio market della droga è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Rende nel corso di una serie di controlli mirati volti proprio al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti. I militari, sotto il coordinamento della Procura cosentina, hanno attenzionato dapprima i soggetti già sottoposti a misure restrittive nel campo degli stupefacenti.

In particolare, è stata vagliata la posizione di un ventinovenne del posto, già agli arresti domiciliari per spaccio. Proprio presso l'abitazione del giovane è stato notato un notevole via vai di giovani e giovanissimi - per lo più studenti universitari - intenti ad acquistare dosi di varie sostanze stupefacenti. Dosi che venivano prontamente sequestrate dai militari, che procedevano poi all'identificazione dei soggetti.

Raccolte sufficienti prove, il ventinovenne è stato quindi arrestato e trasferito per direttissima nel carcere di Cosenza, dove rimarrà fino alla conclusione delle indagini. Inoltre, in occasione dei controlli nell'ambito dell'operazione Weekend Sicuro, sono stati segnalati quattro assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di dosi per uso personale di cocaina ed eroina.