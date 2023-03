Calcio, Serie C. Latina-Crotone, scontro da playoff. Zauli confida nelle motivazioni

Il Catanzaro non vuole uscire di scena e, mentre in città si respira l’aria di festa, si chiede uno stadio da serie B capace di accogliere ventimila spettatori. La tifoseria giallorossa intende essere presente in massa sugli spalti del “Ceravolo” per riprendere a sognare, questa volta la serie A.





di Giuseppe Romano

Per il Crotone, invece, il campionato non è terminato, deve ancora tagliare il traguardo dei play off, l’accesso gli è garantito per il migliore secondo posto con 15 punti dal Pescara.

Le prossime cinque giornate, compresa questa, serviranno a mettere a punto un motore non ancora perfetto nelle sue fasi di “carburazione”.

Il primo banco di prova sarà lo stadio “Francioni”, contro il Latina che deve difendere l’ultimo posto, assieme a Francavilla e Avellino (42 punti), in zona play off, dove basta niente per uscirne.

Il Latina, più determinato di quanto lo è stato col Potenza (0-0) e nella vittoria esterna contro la Juve Stabia (1-3), ospiterà il Crotone con l’intento di ritornare alla vittoria e gli spalti saranno affollati. La vice capolista è avvertita!

Mister Zauli, allenatore della formazione calabrese, è consapevole di questa accoglienza e della buona organizzazione di gioco degli irpini, ma il suo primo pensiero è vincere la partita.

Senza subire altre pressioni il tecnico pitagorico prosegue dritto sulla traiettoria tracciata nelle ultime giornate. Nelle tre partite giocate in una settimana sono emerse le ombre, evidenziate da una sequenza di fischi, e le luci, simboleggiate dall’accoglienza della squadra, sotto la Curva Sud. Parliamo del match Crotone-Viterbese: vantaggio dei laziali (2-0) e vittoria finale dei calabresi (3-2).

Il Latina è il giusto banco di prova per Zauli, che riparte per ridare certezze e autostima a chi ancora non ha le idee chiare:

“Mi piacerebbe vedere una partita dove la mia squadra spazia a metà della zona avversaria. Non tanto per scelta del nostro avversario, se lo farà, quanto per nostra scelta”.

Il dominio del gioco è l’idea fissa del tecnico pitagorico, ma:

“servono le giocate dei singolo e un veloce giro palla. Cosa che non abbiamo fatto nella precedente partita, in casa con la Viterbese”.

Dubbi sul valore dei singoli giocatori, Zauli, non ne ha e lo ha sempre detto, ma è consapevole che esistono momenti delle partite in cui si possono generare squilibri e discussioni, da analizzare senza troppo esasperarli.

L’ossessione di tutti è di non riuscire a sintetizzare un intero campionato, trascorso da leader, nella promozione in B. La varietà dei moduli è stato un ritornello ad alta voce, portato durante le conferenze stampa.

La risposta non è mai mancata:

“mi piacerebbe che si arrivasse ai play off con un paio, non di più, di conoscenze che possano essere utili in corso di una partita o fatta a ‘misura’ sull’avversario di turno, che durante i play off si conoscerà qualche giorno prima. Le cinque partite che mancano, gli allenamenti e la classifica ci permettono di provare queste cose, a cominciare con l’Avellino, che potremo analizzare in maniera utile”.

Le gerarchie e l’eliminazione naturale fatta dagli infortuni (Mogos, Cuomo, Awua, Papini, in dubbio Petriccione) determineranno la scelta degli undici titolari che il mister rossoblù schiererà al “Francioni” contro la formazione di Daniele Di Donato. Resta fuori anche Kargbo, convocato in nazionale, Sierra Leone.

Al collettivo rossoblù non mancano le motivazioni per fare bene, basterebbe solo il traguardo da tagliare, nella corsa dei play off, per accedere alla serie B.

Anche sul potenziamento collettivo, il tecnico ha le idee chiare:

“Devo essere bravo io, ma lo devono essere anche loro (i giocatori, ndr). Ognuno di noi deve crearsi le motivazioni personali, darsi i propri obiettivi di miglioramento, nella partita stessa e negli allenamenti. Se tutti facciamo questo, sicuramente il match contro il Latina verrà giocato meglio di come si è fatto con la Viterbese”.

I giocatori di spicco che possono fare la differenza nella formazione avversaria, Zauli li conosce bene e sa che bisogna stare attenti: Amadia (7 in pagella ultima partita, ex di Zauli) e Ganz (anche lui 6,5 in pagella), in doppia cifra di gol nel girone A nel precedente campionato.

“Ci aspettiamo una squadra determinata con tanta gente sugli spalti, ma voglio guardare nel mio spogliatoio. Noi dovremo fare una buona partita sotto il profilo dell’atteggiamento e la volontà, per poi analizzarla nel modo più utile per tutti”.

Il Crotone sarà competitivo, col pronostico favorevole, anche se con indici non troppo elevati. Nessuna strategia particolare, il tecnico pitagorico è per una linea difensiva a tre o a quattro, già sperimentata. Ultimo esame anche per il portiere Branduani in “sana competizione” con Dini.

Zauli resta tranquillo anche quando le domande sono “scomode”. È convinto di avere a disposizioni giocatori di qualità e lo grida ai sette venti.

“È una squadra che permette ai singoli di esaltarsi. Mentre i singoli partecipano entro una coralità che permette loro di esprimersi al massimo”.

Contro il Latina sarà dura, ha troppo da difendere.

“Non pensiamo agli obiettivi dell’avversario. Dobbiamo concentrarci a individuare solo i nostri obiettivi e non ripetere l’approccio avuto contro la Viterbese”.

L’ARBITRO

Latina-Crotone, in programma oggi, sabato 25 marzo alle 14:30, sarà diretta dal signor Enrico Gemelli della sezione di Messina. Assistenti: Marco Sicurello di Seregno e Gianluca Scardovi di Imola. IV Uomo: Marco Di Loreto, sezione di Terni.

I CONVOCATI

Crotone. Portieri: Dini, Branduani, Lucano. Difensori: Giron, Golemic, Bove, Gigliotti, Crialese, Calapai, Spaltro. Centrocampisti: Petriccione, Vitale, Tribuzzi, Carraro, D’Errico, Ranieri. Attaccanti: D’Ursi, Chiricò, Pannitteri, Gomez, Cernigoi. Nota: Convocati anche Ranieri dalla formazione Primavera. Indisponibili: Awua, Cuomo, Kargbo, Mogos e Papini.

Latina. Non pervenuti

DOVE VEDERLA

La gara sarà visibile su Eleven Sports, e su piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: è necessario scaricare l'App DAZN (disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili), registrarsi e abbonarsi.