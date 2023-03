Covid, tasso di positività in calo: 83 nuovi casi ed 1 decesso

Sono 83 i nuovi casi di coronavirus accertati in Calabria nelle ultime 24 ore. Numeri leggermente in aumento, ma che sono dovuti ad un maggior numero di tamponi processati (1.743) che contribuiscono anche ad abbassare il tasso di positività (4,76%).

Maggior numero di casi nela provincia di Catanzaro (+32), seguita da Cosenza (+23), Reggio Calabria (+20), Crotone (+4) e Vibo Valentia (+3), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 244 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112990 (112549 guariti, 441 deceduti).

Cosenza: casi attivi 195 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188896 (187394 guariti, 1502 deceduti).

Crotone: casi attivi 18 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60021 (59739 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 117 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209586 (208660 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 31 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53679 (53477 guariti, 202 deceduti).