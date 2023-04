Reggio, sequestrano e mutilano un’anziano: indagini concluse, contestata la tortura

Sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali, rapina e tortura, il tutto aggravato dalle modalità mafiose: questi i capi d'accusa contestati ai tre indagati coinvolti in una vicenda a tratti scabrosa, avvenuta l'11 luglio del 2021 nel quartiere di Pettogallico a Reggio Calabria.

La vittima, un ultrasettantenne del posto, era stata sequestrata da tre soggetti - Renato Chirico Mediati, detto "Rocco", 56enne, Mariano Domenico Corso, detto "Mario", di 3636enne, e Manuel Monorchio, 37enne - e condotta in un terreno di proprietà di uno degli indagati. Lì era stato bendato, legato mani e piedi con fascette, imbavagliato con un foulard e del nastro adesivo e legato ad una catena a sua volta collegata ad un paranco appeso al tetto di una stalla.

È emerso come il gruppo pretendesse il versamento di una ingente somma di denaro per la "liberazione" della vittima, pari a 180 mila euro, di cui avrebbe avuto necessità per il mantenimento dei carcerati. Circostanza che ha fatto scattare l'aggravante mafiosa.

Nei giorni scorsi la Dda di Reggio Calabria ha formalmente concluso le indagini a carico dei tre soggetti, ai quali è stato anche contestato il reato di tortura per via della "pluralità di violenze e gravi minacce, nonché agendo con crudeltà, cagionavano alla vittima acute sofferenze fisiche ed un evidente trauma psichico, sottoponendola ad un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

L'anziano era stato tratto in salvo dai Carabinieri dopo che alcuni vicini avevano udito le sue urla. Nel corso del sequestro, era stato ripetutamente minacciato di morte e colpito con un'ascia. Gli aguzzini difatti lo minacciavano di tagliarli un dito, e tra le diverse lesioni riportate dal malcapitato vi è proprio la subamputazione di una falange.