Incidente sulla statale 106 a Strongoli, coinvolte tre auto

A causa di un incidente, un tratto della strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 261,000, nel territorio comunale di Strongoli, in provincia di Crotone.

Per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e la rimozione delle tre autovetture coinvolte, il traffico viene deviato provvisoriamente lungo la viabilità limitrofa con indicazioni sul posto.

Presenti sul luogo del sinistro gli uomini delle Forze dell’Ordine, dell’Anas, del 118 e dei Vigili del Fuoco impegnati rispettivamente e per quanto di competenza, nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità.