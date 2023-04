Francavilla Marittima. Distrutti dalle fiamme due autocarri di un’azienda agricola

Due autocarri di proprietà di un' azienda ortofrutticola di Francavilla Marittima, sono stati completamente distrutti da un incendio. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Cassano che, al momento, non escludono alcuna pista anche se privilegiano quella dolosa.

L'incendio è divampato in località Silva dove i due furgoni erano parcheggiati sulla strada, l'uno accanto all'altro. Le fiamme non hanno coinvolto altre vetture presenti nelle vicinanze. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco giunte da Corigliano Rossano, Castrovillari e dal presidio volontario di Trebisacce che hanno lavorato alcune ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l' area. I militari hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. (ANSA).