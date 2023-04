Crotone nuovamente senza acqua corrente dal primo maggio

Il Consorzio di Bonifica comunica che deve eseguire per garantire la corretta funzionalità idraulica della condotta addutrice del DN2200 che si snoda dalla vasca Barretta al manufatto di ripartizione in località “Setteporte” in agro del Comune di Rocca di Neto. Tali interventi risultano necessari ed improrogabili per limitare le perdite idriche e scongiurare danni alla condotta con prolungati periodi di interruzione idrica.

Allo scopo si avvisa che l’erogazione dell’acqua verso la città di Crotone sarà interrotta a partire dalle ore 20.00 del 1 maggio 2023 fino al completamento degli interventi. Il ripristino dell’erogazione è prevista a partire dalle ore 21.00 del 2 maggio. Contestualmente verranno attivate tutte le procedure al fine di garantire la fornitura di soccorso della risorsa grezza dall’invaso di S. Anna.