Trema la terra nel crotonese: avvertita forte scossa di terremoto

Una scossa di terremoto è stata avvertita da numerosi cittadini a Crotone: l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha difatti registrato due distinti eventi sismici avvenuti a breve distanza tra loro.

La prima scossa - di magnitudo 3.0 - si è verificata alle 16:29, mentre la seconda - di magnitudo 3.4 - si è verificata alle 16:35. Entrambi gli eventi si sono verificati nella parte meridionale della città, precisamente al di sotto dei calanchi argillosi della Vrìca, ad una profondità tra i 24 ed i 30 chilometri.



Sono in totale cinque le scosse di terremoto registrata quest'oggi, 8 maggio, avvenute tutte nei dintorni dell'area calanchiva. Alle 15:17 si era verificata una scossa in territorio di Isola Capo Rizzuto (al di sotto del Bivero di San Nicola) di magnitudo 2.4, mentre altre due scosse - una di magnitudo 1.4 alle 10:47 ed una di magnitudo 1.9 alle 16:33 - sono state registrate in mare, a poca distanza dalla costa.