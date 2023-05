Grave incidente lungo l’A2: automobilista soccorso in gravi condizioni

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare d'urgenza in ospedale la vittima di un violento incidente avvenuto nel primo pomeriggio odierno lungo l'Autostrada A2, in un tratto compreso nel comune di Lamezia Terme. Il sinistro, avvenuto attorno alle 15:10, ha coinvolto una sola auto con la conducente a bordo.

Per motivi ancora in fase di accertamento, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi più volte. Sul posto, oltre al personale medico del 118, si è reso necessario l'ausilio dei Vigili del Fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Presente anche personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradali.