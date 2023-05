Rossano, 58enne assolto dall’accusa di minaccia aggravata contro un ex carabiniere

Si è conclusa con una sentenza di assoluzione, con la formula “per non avere commesso il fatto”, la vicenda che ha visto coinvolto un 58enne di Rossano, accusato di minaccia aggravata ai danni di un ex carabiniere, difeso di fiducia dall’avvocato penalista Raffaele Meles del Foro di Castrovillari.

I fatti risalgono al 2018 data in cui l’ex carabiniere sporgeva denuncia-querela contro il 58enne accusandolo di essere l’autore di una minaccia con uso di armi, commessa in suo danno e video-ripresa dalle telecamere della sua abitazione.

Secondo l’accusa, l’imputato senza alcun motivo si sarebbe avvicinato all’ex militare - costituitosi parte civile nel procedimento – con in mano un martello e con il chiaro intento di colpirlo, non riuscendo nel proprio intento grazie alla prontezza di riflessi dell’ex militare che riusciva a disarmare l’uomo e a portarsi in salvo. Nonostante ciò, l’imputato si sarebbe recato nuovamente davanti l’abitazione della vittima con in mano una pala invitandolo ad uscire di casa, non portando a termine la propria azione in quanto la persona offesa si sarebbe barricata in casa chiamando i soccorsi.

Nel corso del processo, i testimoni indicati dall’ex carabiniere confermavano i fatti per come denunciati da quest’ultimo, mentre l’avvocato Raffaele Meles faceva emergere come in realtà fosse stato proprio l’ex militare ad aggredire il proprio assistito, sia tramite dichiarazioni rese da testimoni presenti sul luogo dei fatti, sia producendo documentazione in possesso della difesa tesa a provare come il 58enne si fosse semplicemente difeso dall’aggressione. All’esito del processo il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’avvocato, ha assolto l’uomo dal reato di minaccia aggravata per non avere commesso il fatto.