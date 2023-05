Tragico incidente sulla Statale 106: due morti e due feriti gravi a Crotone

Drammatico incidente questo pomeriggio a Crotone, a seguito del quale hanno perso la vita due persone mentre altrettante versano in gravi condizioni. Un bilancio grave, sul quale sono ancora in corso i dovuti accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito, attorno alle 15 di oggi, domenica 14 maggio, un pick-up con a bordo quattro persone è finito fuori strada, cadendo in un fossato di raccolta delle acque.

Una caduta di oltre 10 metri, che sarebbe risultata fatale per due dei quattro occupanti. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, anche se sembra che il conducente abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco (il cui intervento è stato necessario per estrarre le vittime dalle lamiere) ed i soccorritori del 118, assieme ai Carabinieri per i rilievi del caso. Il sinistro si è verificato nel quartiere di Poggio Pudano, ed ha provocato rallentamenti alla circolazione.