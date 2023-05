Migranti, giornata di sbarchi in Calabria: su Nave Diciotto ne arrivano a Reggio oltre 500

Oltre mezzo migliaio di migranti stanno sbarcando nel porto di Reggio Calabria dove sono giunti a bordo di Nave Diciotti, unità della Guardia Costiera italiana, ormai nota per i numerosi interventi in mare, che ha a bordo più di settecento profughi.

Gli stranieri sono stati infatti soccorsi, negli ultimi giorni, dopo esser stati avvistati a circa duecento miglia dalle coste della Calabria. Di questi 535 saranno appunto accolti nella città dello Stretto e gli altri nella vicina Messina. Si tratta in dettaglio ed in maggior parte di uomini, ma vi sono anche una quarantina di minorenni non accompagnati e una mamma con figli.

Intanto nella scalo reggino è stata approntata tutta la macchina dell’accoglienza, coordinata dalla Prefettura, e che vede impiegati come di consueto le forze dell’ordine, i sanitari dell’Asp provinciale e le associazioni di volontariato.

Dopo le operazioni di routine i migranti dovrebbero essere ospitati per lo più e provvisoriamente nella palestra della scuola media di Gallico, mentre un altro gruppo dovrebbe essere trasferito altrove, così come stabilirà la Prefettura