Spezzano della Sila. S’infortuna durante un’escursione, interviene il Soccorso Alpino

Intervento nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 luglio, per i tecnici del Cnsas Calabria, su attivazione della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, nella zona di Fallistro-Croce di Magara, nel comune di Spezzano della Sila, per una donna originaria di Milano che, durante un’escursione, è caduta e si è infortunata procurandosi una forte distorsione alla caviglia destra.

Prontamente raggiunta, la malcapitata è stata sistemata all'interno di un automezzo del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria per essere trasportata fino all'ingresso dei Giganti della Sila, dove, ad attenderla, c'erano i medici del 118 per le cure del caso, e per essere trasferita successivamente presso l'ospedale di Cosenza.

Presenti sul posto anche i Carabinieri Forestali della Stazione di Camigliatello Silano.