Tragedia nel reggino, pensionate cade in un dirupo e muore

Un altro pensionato, questa volta nel reggino, è morto quest’oggi in un tragico incidente avvenuto intorno all’una del pomeriggio a Cinquefrondi, in contrada Busale.

Da quanto appreso, la vittima, un 80enne è precipitato in un dirupo mentre stava eseguendo dei lavori agricoli. Una caduta che, purtroppo, gli è costata la vita.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il corpo, e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Come anticipavamo è questo il secondo incidente mortale avvenuto in campagna in questo lunedì 3 luglio. Stamani un pensionato 78enne è difatti deceduto per le ferite causategli da una motozappa (QUI).