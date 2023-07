Tropea. Lo fermano per un controllo e scappa: insegumento per le vie del centro, l’auto era rubata

Procedono senza sosta i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato, in particolare nelle zone marine della Costa degli Dei, tra cui la città di Tropea, meta turistica per molti cittadini provenienti sia dall’ Italia che dall’estero.

Il 2 luglio scorso, gli agenti del Posto Fisso locale, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato un’autovettura sospetta, con a bordo tre soggetti. Appena gli operatori si sono avvicinanati al conducente quest’ultimo si è però dato alla fuga, sfrecciando dalla zona del Porto verso il centro cittadino.

Immediatamente ne è scattati un inseguimento, con l’autovettura in fuga a correre fra i vicoli del centro, colpendo anche una passante che ha riportato dellle feritre, per poi fermarsi nel centro storico e scappare a piedi per tentare si scomparire.

Sul posto è arrivato in supporto anche il personale della Squadra Mobile per coordinare le indagini e le successive ricerche. Nell’arco di poche ore tutti i presenti sulla vettura, poi risultata rubata, sono stati rintracciati ed il conducente denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale, per le lesioni personali causate alla passante e per riciclaggio, dato che il mezzo risultava visibilmente alterato nelle sue parti.

Inoltre, pochi giorni fa, e sempre a Tropea, è stata fermata una autovettura che, dopo un primo controllo, si è sospettato potesse essere anch'essa ribata.

Il ceivolo è stato così controllato acclarandone la sua provenienza illecita e pertanto, anche in questa circostanza, l’auto è stata vincolata a sequestro al fine di eseguire gli accertamenti tecnici. Il conducente è stato denunciato.