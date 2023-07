Veicolo in fiamme sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Due feriti

È di due feriti in codice giallo il bilancio dell'incidente stradale di due Suv, avvenuto alle ore 16.15 circa sull'autostrada A2 del Mediterraneo in prossimità dell'ingresso alla galleria Monaco nel comune di Altilia Grimaldi direzione Nord.

A seguito dell'impatto una delle vetture si incendiava. Sul posto intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, congiuntamente alla squadra del comando di Cosenza.

L'intervento dei pompieri è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. I due feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Sul posto elisoccorso, polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Al momento il tratto di Autostrada interessato dal sinistro è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.