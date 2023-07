Cucina igienicamente non conforme e alcolici autorizzazione: multato lido a Vibo Marina

Un controllo eseguito dalla polizia locale di Vibo Valentia insieme al personale del Sian dell’Asp provinciale all’interno di lido della località marina del capoluogo napitino, ha portato a riscontrare una serie di violazioni in materia sanitaria e commerciale.

Da quanto riferito dagli agenti l’attività avrebbe adibito abusivamente a cucina dei locali ritenuti igienicamente non conformi alle norme in materia.

Durante il controllo, poi, si sarebbe accertato che i locali destinati a “Camera per Atleti” fossero utilizzati invece come magazzino per lo stoccaggio delle merci e che la vendita di bevande alcoliche nel bar della struttura avveniva senza aver comunicato al Suap la Scia prevista.

Al termine sono così scattate sanzioni per tremila euro, ma anche la chiusura dei locali utilizzati come cucina e lo stop alla vendita di alcolici.