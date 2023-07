Umbriatico, anziano strangolato con una corda: arrestato conoscente

Avrebbe tentato di uccidere un conoscente strangolandolo con una corda dopo averlo colto di sorpresa l'uomo arrestato quest'oggi dai Carabinieri di Cirò Marina e sospettato un tentato omicidio avvenuto lo scorso 20 luglio ad Umbriatico, nel crotonese.

A finire in manette un quarantenne del posto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe recato presso l'abitazione di un conoscente, ottantenne residente sempre ad Umbriatico, nel pomeriggio di giovedì scorso: approfittando di un momento di distrazione del malcapitato, lo avrebbe colto di sorpresa mentre era di spalle.

Il tutto sarebbe avvenuto in una manciata di minuti, al termine dei quali l'aggressore avrebbe lasciato l'abitazione senza trafugare nulla. La vittima, priva di sensi ma ancora in vita, è stata rinvenuta a terra poco dopo, da alcuni parenti rincasati. Immediati i soccorsi del personale medico, giunti sul posto assieme ai Carabinieri della stazione di Verzino.

C'è dunque tutta una dinamica da chiarire circa l'aggressione che, al momento, pare sia avvenuta senza alcun motivo in particolare. Indagano i militari, che hanno tratto in arresto l'uomo trasferendolo per direttissima nel carcere di Crotone.