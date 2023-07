Sbanda con l’auto dopo malore: 34enne soccorso con l’eliambulanza

Avrebbe avuto un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto lungo la Statale 106, finendo per schiantarsi con il guard-rail. È accaduto questa mattina nei pressi della zona industriale di Corigliano-Rossano: il malcapitato, un trentaquattrenne, verserebbe in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad allarmare subito la macchina dei soccorsi alcuni commercianti della zona, che hanno subito chiamato il 118 dopo aver assistito allo schianto. I medici, dopo un primo controllo, hanno reputato necessario l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza.

Sul posto anche le forze dell'ordine per gestire il traffico, rimasto bloccato per oltre mezz'ora in entrambe le direzioni.