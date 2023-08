Aeroporto Crotone. Da ottobre voli giornalieri per Roma con Sky Alps

Foto Sky Alps

Confermati i voli dall'aeroporto pitagorico S.Anna per Roma. Ad aggiudicarsi la gara, per l’assegnazione degli oneri di servizio pubblico, con un importo a base d’asta di 13.281.817,00, la compagnia aerea italiana con sede a Bolzano Sky Alps.

A partire dal 2 ottobre la tratta giornaliera sarà nei seguenti orari: la mattina da Crotone alle ore 8:00 e il ritorno da Roma alle 17.30. Il costo del biglietto sarà all'incirca di 45,00 euro più iva, acquistabile sul sito della società www.skyalps.com o attraverso il numero telefonico 0471 060950. A bordo si potrà anche usufruire gratuitamente di bevande e snack.

Si espande così, per la città e l'intera provincia di Crotone, la possibilità di raggiungere anche la capitale, oltre gli altri scali già in funzione per Bologna, Bergamo e Treviso.

“La base della compagnia Sky Alps su Crotone potrà costituire un primo importante passo per la destagionalizzazione dello scalo. La possibilità di raggiungere l’intera provincia e l’area della Sibaritide con collegamenti al mattino e alla sera con il più importante hub nazionale, favorirà l’out going e l’incoming, oltre all’opportunità, avendo un aereo basato, di effettuare ulteriori collegamenti destinati a produrre benefici diretti e indiretti su tutto il territorio". Ha dichiarato l’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini.

"Continua con costante impegno di Sacal anche il miglioramento delle infrastrutture di volo, ricordando che è stato aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza del sedime aeroportuale ed è in corso di ultimazione il progetto definitivo per l’adeguamento funzionale del distaccamento dei vigili del fuoco". ha concluso.