San Luca, 39 scomparso da ieri: ritrovato stamani, sta bene

È stato ritrovato sano e salvo, intorno alle nove e mezza di stamani, il 39enne che uscito di casa nella mattinata di ieri con l'intento di raggiungere a piedi il Santuario di Polsi, aveva poi fatto perdere le sue tracce (QUI).

A rintracciarlo sono stati i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Cnsas Calabria e un Vigile del Fuoco dopo che le ricerche dell’uomo, interrotte verso le 4 erano state riprese un paio d’ore dopo, alle 6, concentrandosi in un’area molto impervia.

Il 39enne è stato ritrovato così a Passo della Sibilla, in buone condizioni e poi accompagnato in una zona sicura dove ad attenderlo vi erano i mezzi dei vigilfuoco e da dove è stato accompagnato presso la guardia medica di Gambarie per i controlli del caso.

Impegnati nelle ricerche anche i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e i Carabinieri e i colleghi Forestali delle Stazioni di Bagaladi, San Luca, Oppido, Delianuova e Bianco.

Allertato per eventuali esigenze successive l’elicottero del 5° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria.