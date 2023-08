Costa degli Dei: Persone oltre il limite su imbarcazione. Multe oltre i seimila euro

Durante la settimana di ferragosto, caratterizzata dal bel tempo e da una notevole affluenza sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti la “Costa degli Dei”, la Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina sta intensificando i controlli lungo tutto il litorale di competenza, rafforzando il dispositivo operativo già messo in atto nelle scorse settimane nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, finalizzata a garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti, nonché il corretto espletamento delle attività balneari.

A tal riguardo, nei giorni passati, all’esito dei controlli effettuati sul demanio marittimo dalle pattuglie terrestri, sono state molteplici le sanzioni comminate per inosservanza delle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria ed emanate dai Comuni.

Inoltre, nell’ambito dei servizi di controllo inerenti la sicurezza della navigazione, eseguita congiuntamente al personale di Locamare Tropea, sono state elevate diverse sanzioni amministrative. Nello specifico, oltre all’elevazione di sanzioni a conduttori di unità da diporto per ormeggio sotto costa, è stato accertato, in varie occasioni, il superamento del numero di passeggeri previsti dalla certificazione di sicurezza per le unità navali dedite al “trasporto passeggeri”, nonché irregolarità nella composizione minima dell’equipaggio per l’imbarco di personale a bordo senza la prevista annotazione sul ruolino di equipaggio. Nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre seimila euro.

L’attività operativa posta in essere della Guardia Costiera, preventiva e repressiva, sarà costante, e proseguirà per tutta la durata della stagione balneare.

Si coglie l’occasione per rammentare, altresì, l’importanza del rispetto delle regole generali previste dalla vigente ordinanza balneare e di generale prudenza, al fine di prevenire eventuali emergenze ed assicurare la libera fruizione del mare e del litorale da parte di bagnanti e diportisti.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto, in caso di necessità, è sempre contattabile al numero blu 1530.