Catanzaro, incendio mette alla prova i Vigili del Fuoco: spegnimento in corso

I Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sono impegnati sin dal primo pomeriggio odierno in una difficile operazione di spegnimento di un grande rogo divampato in località Cucullera, alle porte della città. L'intervento è iniziato poco prima delle 15 e non si è ancora del tutto concluso.

Vista l'ampia area di vegetazione contraddistinta da macchia mediterranea e canneti, le fiamme si sono rapidamente propagate arrivando a lambire alcune aziende agricole. Compessivamente sono impegnati 12 unità e 4 automezzi, coadiuvati da un elicottero inviato dalla vicina base di Germaneto.

Non si registrano feriti nè danni ad abitazioni o attività.