Pizzicato con la droga in casa. Arrestato pusher 43enne

Nel corso di servizi di controllo delle squadre di volanti di Cosenza, un 43enne pluripregiudicato, è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, poichè nel corso di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 885 grammi di eroina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Al soggetto, su richiesta della locale Procura coordinata dal Dr. Mario Spagnuolo, è stata notificata un Ordinanza con cui, il Gip del Tribunale cittadino, ha disposto la misura degli arresti domiciliari.