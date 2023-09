Pesca, scatta lo stop in tutto il Mar Jonio: pescherecci fermi fino a 4 ottobre

I pescherecci operanti in tutto il Mar Jonio rimarranno ormeggiati in porto fino al prossimo 4 ottobre: scatta da oggi infatti il fermo di pesca che comprende l'intero tratto di costa tra Brindisi e Reggio Calabria, interessando dunque la parte meridionale del Mar Adriatico, l'intero Mar Jonio e parte del Mar Tirreno.

Lo rende noto Coldiretti Impresapesca, che spiega: "come lo scorso anno, in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di fermo a seconda della zona di pesca e del tipo di risorsa pescata".

"Nonostante l’interruzione dell’attività sulle tavole delle regioni interessate sarà comunque possibile trovare prodotto italiano, dal pesce azzurro come le alici e le sarde, al pesce spada, ed inoltre a spigole, orate, sogliole, cannocchie, vongole e cozze provenienti dalle barche della piccola pesca, dalle draghe e dall’acquacoltura" prosegue l'associazione di categoria. "Il consiglio è dunque quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all’etichettatura obbligatoria dell’origine anche al ristorante".