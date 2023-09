Vendeva droga al bar, sul bancone barattolo con su scritto “5 euro al grammo”

Avrebbe posizionato ben in vista sul bancone della cassa del suo bar in gestione, un barattolo di vetro con attaccata un’etichetta riportante la dicitura “Maria € 5 al grammo”, e contenente circa 48 grammi di cannabis.

Così, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Soverato hanno tratto in arrestato - in flagranza per il reato - un 46enne del posto.

Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento e da un’ulteriore ispezione domiciliare a casa dell’uomo, sono stati trovati altri 3 grammi di marijuana.

L'indagato, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro è stato sottoposto ai domiciliari.