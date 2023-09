Imprenditore legato alla ‘ndrangheta: confiscato patrimonio da 18 milioni

Avrebbe accumulato un patrimonio illecito dal valore complessivo di oltre 18 milioni di euro l'imprenditore reggino rimasto coinvolto quest'oggi in una operazione della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, rientrante a sua volta in un filone d'indagine nato in seno all'operazione Martingala (QUI) svoltasi nel febbraio del 2018. Questa mattina i militari del gruppo Scico, coordinati dalla locale Procura, hanno notificato al soggetto un provvedimento di confisca preventiva dei beni.

In particolare, il profilo dell'imprenditore sarebbe emerso nel corso della suddetta operazione, a seguito della quale è stato rinviato a giudizio per diversi reati, tra cui associazione di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, bancarotta, usura e reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie, fattispecie in diversi casi aggravate dall’aver agevolato gli interessi della ‘ndrangheta.

Successivi accertamenti hanno permesso di appurare un "rapporto sinallagmatico" dell'imprenditore con la 'ndrangheta, al punto che lo stesso vi si sarebbe posto a disposizione per curarne gli interessi economici e finanziari. Questo infatti avrebbe gestito diverse imprese ed attività operanti in diversi settori, ed intestate a fiduciari compiacenti non collegabili al sodalizio, in modo da evitare ogni eventuale misura patrimoniale.

Medesimo imprenditora poi è stato coinvolto in una nuova operazione nel 2022, Planning (QUI), a seguito della quale venne trasferito in carcere. In questo caso, gli vennero contestati i reati di intestazione fittizia e di reimpiego illecito di capitali. Vista la reiterazione dei reati di natura finanziaria, i militari hanno passato al setaccio le acquisizioni patrimoniali riconducibili all'imprenditore effettuate nell'ultimo trentennio, verificando così un patrimonio decisamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dichiarata in tutto questo tempo.

Per tutti questi motivi, il Tribunale di Reggio Calabria ha decretato la confisca dell'intero compendio aziendale di 5 attività riconducibili all'imprenditore - operanti nel campo del commercio di elettrodomestici ed immobiliare - assieme a 7 immobili, 2 autovetture, 27 orologi di lusso e preziosi, e ben 147 mila euro in contanti. Confiscate anche le restanti disponibilità finanziarie, per un totale complessivo che supera i 18 milioni di euro.

All'imprenditore è stato poi notificato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (o presso la dimora abituale) e la sorveglianza speciale per i prossimi 3 anni.