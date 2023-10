Nel mondo digitale contemporaneo, l'immagine di un'azienda o di un professionista è spesso definita dalla propria presenza online. Tra i tanti aspetti da considerare a tal proposito, oggi ci vogliamo concentrare sull’uso di un indirizzo email aziendale personalizzato: perché è importante? La risposta è semplice: l’email aziendale conferisce credibilità, professionalità e autenticità alle comunicazioni digitali.

Lungi dall’essere una semplice formalità, un dominio email dedicato è un elemento cruciale nella costruzione di un'identità online robusta e affidabile: esso infatti veicola una serie di informazioni sull’azienda che vengono subito rilevate dall’utente per identificarla. Per questo, consigliamo a qualsiasi azienda di considerare l'adozione di un dominio email personalizzato come una priorità nella propria strategia di comunicazione: vediamo in questo articolo quali sono le linee guida da seguire per scegliere un dominio email efficace, come installarlo e quali sono i benefici ad esso associati.

Il dominio email perfetto? Breve, rilevante, memorabile

La scelta di un dominio email adeguato è il primo passo per stabilire una presenza online distintiva e facilmente riconoscibile. Immagina un potenziale cliente che riceve una mail da un indirizzo generico come " Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. " e confrontalo con una mail proveniente da " Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ."Quale di queste due opzioni ti ispirerebbe maggiore fiducia? Senza dubbio, l'indirizzo personalizzato è una testimonianza di professionalità e trasmette l'immagine di un'azienda seria e affidabile.

Quali sono dunque le regole chiave per costruire un dominio email efficace? Si possono sintetizzare in tre semplici concetti: breve, rilevante e facile da ricordare. Un dominio email che sia conciso, collegato all'identità aziendale e facilmente memorabile rappresenta il cuore di una comunicazione digitale efficace: la sua brevità garantisce facilità di scrittura e minore possibilità d’errore durante la digitazione. Inoltre, è sempre consigliabile evitare l'uso di caratteri speciali o numeri che potrebbero confondere gli utenti.

La rilevanza poi assicura che il dominio email sia immediatamente associato all'azienda che rappresenta, essenziale per una facile identificazione da parte dei clienti. Inoltre, la facilità di memorizzazione è altresì importante per consentire ai contatti di richiamare alla mente l’azienda da cui proviene l’email senza sforzo, contribuendo così a stabilire una presenza online solida. Questi elementi combinati rendono il dominio email un veicolo efficace, che permette di creare un'impressione positiva e duratura nei confronti di chiunque interagisca con l'azienda o il professionista.

Configurazione del dominio email: i passi da seguire

Una volta deciso il dominio email, si può passare alla fase successiva: la sua configurazione. Questo processo è fondamentale per garantire un flusso di comunicazione fluido e sicuro, e parte da una scelta molto importante: quella del provider di posta elettronica. È qui che un servizio professionale e affidabile può fare la differenza, come l’Hosting Mail di Shellrent. Scegliere un provider di fiducia è essenziale per garantire una connessione stabile e un servizio protetto da eventuali malware, oltre ad un supporto tecnico costante durante la fase di configurazione.

Una volta individuato il provider di posta, è poi necessario scegliere il dominio del proprio indirizzo email. Dopodiché si giungerà allo step successivo, ossia l’acquisto del servizio, la creazione delle caselle e la configurazione nel client di posta preferito.

Shellrent offre un servizio di Hosting Mail che semplifica questo processo, guidando gli utenti in modo chiaro e intuitivo, offrendo soluzioni di alta qualità e supporto affidabile. Ma c’è di più! Un dominio email Shellrent è anche Security Oriented, ossia pensato per ottimizzarne la sicurezza: arriviamo qui ad un altro importante aspetto da approfondire.

Sicurezza e autenticazione

La sicurezza è una priorità assoluta durante la configurazione del dominio email. Per ottenere alti livelli di sicurezza è necessario includere alla configurazione l'implementazione di protocolli specifici, che permettono di proteggere il dominio da pratiche dannose come il phishing e di migliorare la consegna delle email.

SPF, DKIM e DMARC sono protocolli che contribuiscono a garantire l'integrità delle email inviate: una sicurezza non da poco, in un’epoca in cui gli attacchi hacker sono in aumento e viaggiano moltissimo anche via email. Shellrent in aggiunta offre un ulteriore servizio chiamato "Mail Protection”, che facilita l'implementazione di questi protocolli fornendo una protezione avanzata contro lo spam, l’hacking e altre minacce online. Una sicurezza in più insomma, che viene molto apprezzata dagli utenti, in quanto garantisce che le comunicazioni aziendali siano totalmente affidabili e autenticate, in modo che i messaggi di posta inviati eludano i filtri anti-spam e raggiungano correttamente il destinatario.

Tutti i vantaggi di un dominio email personalizzato

A questo punto abbiamo capito che l'adozione di un dominio email personalizzato non è una mera scelta tecnica, ma un investimento strategico che comporta una serie di vantaggi significativi. Quali nello specifico? In primo luogo, come abbiamo visto contribuisce all'aumento della credibilità, elemento chiave per guadagnare la fiducia dei clienti.

Non solo: un dominio email personalizzato offre anche una maggiore visibilità del marchio. In tal senso, ogni volta che invii un’email da un dominio personalizzato stai promuovendo attivamente il tuo brand. Questa esposizione continua aiuta a costruire la consapevolezza del tuo marchio nel lungo termine, al pari di qualsiasi altro tipo di pubblicità.

Infine, avere un dominio email personalizzato dà all'azienda o al professionista un controllo totale sulla propria posta elettronica. Puoi implementare misure di sicurezza personalizzate, come filtri anti-spam e protocolli di autenticazione avanzati, creare indirizzi email associati in base alla tua organizzazione aziendale, e così via.

Scegli la sicurezza con Shellrent

Quando si tratta di scegliere un provider per l'hosting del dominio email, è bene non lasciare nulla al caso ma valutare e selezionare solo hosting di qualità. Shellrent spicca come una scelta affidabile e conveniente, grazie ad un servizio di Hosting Mail di primo livello: un’infrastruttura robusta, un'interfaccia utente intuitiva e un supporto tecnico qualificato per qualsiasi evenienza. La lunga esperienza nel settore e la reputazione positiva tra i clienti fanno di Shellrent una scelta ideale per le aziende alla ricerca di un partner di fiducia per le loro esigenze di posta elettronica.

Ricorda bene: l’adozione di un dominio email personalizzato è un passo fondamentale per qualsiasi azienda o professionista che desideri stabilire una presenza online di successo. Rappresenta un investimento nella reputazione online, offre una piattaforma stabile su cui costruire relazioni commerciali a lungo termine. Scegliere un dominio email efficace, configurarlo correttamente e implementare misure di sicurezza sono passaggi chiave per garantire una comunicazione aziendale solida e duratura: solo così ogni email diventerà un'opportunità per fidelizzare i clienti e far crescere, nel tempo, il proprio marchio.