Melicucco, aree comunali trasformate in discariche: denunciati in quattro

Un controllo presso l'isola ecologica in contrada Petrara nel comune di Melicucco ha permesso di scoprire due distinte discariche abusive, realizzate entrambe su aree comunali. Lo hanno scoperto i Carabinieri della locale stazione, che nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli approfonditi che hanno portato alla denuncia di quattro persone.

Si tratta dei gestori della medesima isola ecologica, all'interno della quale è stata rilevata un'ingente ed eccessiva quantità di rifiuti che arrivava a strabordare dai cassoni di contenimento. L'accumulo di rifiuti avveniva così anche sul nudo terreno, senza alcuna protezione o copertura, con liquami di varia natura che finivano direttamente nel suolo.

Riscontrata inoltre anche la presenza di rifiuti organici (scoperti grazie al tanfo emanato) e l'assenza di qualsivoglia griglia di scolo per il deflusso delle acque e dei liquami. Situazione simile riscontrata anche nella seconda area, poco distante e sempre di proprietà del Comune: li sono stati scoperti ammassati anche rifiuti edili, materiali di risulta, prodotti di scavo e demolizione, pneumatici, cassette per frutta, vasi in plastica, sedie, bidoni, sacchi di malta e intonaco, sfalci di potature, sanitari e materassi.

Anche in questo caso, il tutto era gettato alla rinfusa a terra, con il concreto rischio di inquinamento del suolo sottostante. Le indagini per la tutela dell'ambiente e della biodiversità proseguiranno nei prossimi giorni.