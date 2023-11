Scomparsa del consigliere Vulcano, minuto si silenzio durante la gara Rossanese-Mirto

Anche la Rossanese calcio - dirigenti, calciatori e staff tecnico - oltre ai tanti sportivi e tifosi di fede rossoblù, hanno voluto omaggiare il consigliere comunale Raffaele Vulcano, prematuramente scomparso (QUI), con un minuto di silenzio, allo stadio comunale “Stefano Rizzo”, in occasione della gara di campionato contro il Mirto-Crosia vinta per 1-0.

Gli Ultras della Curva Sud Rossano, invece, hanno scritto, attraverso alcuni striscioni, come documenta la foto, la seguente frase: “R.I.P. Raffaele, resterai sempre nei nostri cuori”.

L'intera società si è stretta al dolore della famiglia Vulcano e al giovane portiere Francesco (figlio del compianto consigliere comunale). Oggi, lunedì 27 novembre, si terranno i funerali, alle 16, nella Cattedrale di Rossano. Dalle 8 di questa mattina, poi, è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, di fianco al Palazzo di Città in Rossano centro, luogo nel quale il consigliere ha svolto, dal 2016, il proprio ruolo istituzionale con abnegazione e passione.

Alle 16 il feretro si muoverà in corteo diretto alla Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa. L'Amministrazione comunale, per la giornata di oggi, ha indetto il lutto cittadino.