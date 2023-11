Botricello, 23enne accoltella ed uccide il padre. Arrestato

Un giovane 23enne di Botricello, Alessio Cosco, al culmine di una lite, avrebbe sferrato una coltellata al padre, Francesco di 52 anni, uccidendolo. Alla scena ha assistito la madre del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Secondo quanto si è appreso, il ragazzo soffrirebbe di disturbi psichici. I carabinieri di Botricello e quelli della Compagnia di Sellia Marina lo hanno bloccato e portato in caserma dove si trova in stato di arresto per omicidio.