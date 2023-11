Tragedia a Corigliano-Rossano, treno travolge autoarticolato: due morti

Foto: Facebook

Due persone sarebbero morte a seguito del tragico ed - al momento - inspiegabile incidente avvenuto questa sera a Corigliano-Rossano, dove un treno ha colpito in pieno un autoarticolato prendendo entrambe fuoco.

La tragedia si è verificata attorno alle 20 in località Thurio, e l’impatto ha generato una sorta di esplosione che ha allertato i residenti ed i passanti.

Sul posto sono rapidamente giunti i Carabinieri assieme al personale medico del 118 ed ai Vigili del Fuoco, necessari per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Purtroppo le vittime, un uomo che era alla guida del camion, ed una donna, macchinista del treno, non c’è stato nulla da fare, sarebbero morti sul colpo.

Completamente distrutto il camion, notevolmente danneggiato il treno: sono ancora in corso le operazioni di soccorso e non si escludono eventuali feriti tra i passeggeri.

Le indagini, avviate da subito dagli inquirenti, sono ora rivolte a comprendere la dinamica dell’accaduto e, in particolare, come mai il mezzo pesante si trovasse sui binari.

(Notizia in aggiornamento)