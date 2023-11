Imprenditori vicini alla ‘ndrangheta: sequestrati beni per 40 milioni

Sarebbero collusi con le famiglie di 'ndrangheta dei Piromalli e dei Molè i due imprenditori di Gioia Tauro indagati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che questa mattina ha notificato loro un sequestro di beni per circa 40 milioni di euro. E l'ennesimo capitolo dell'operazione Andrea Doria (LEGGI), filone reggino della più vasta inchiesta Petrolmafie Spa (QUI), che portò a 23 arresti e ad un maxi-sequestro da 620 milioni di euro per presunte truffe nel settore petrolifero.

Proprio i due imprenditori in questione erano già stati attenzionati dalle indagini, in quanto coinvolti in presunte "triangolazioni societarie" tra false dichiarazioni e fatture che avevano lo scopo di evadere l'iva e le accise sui carburanti. L'associazione avrebbe infatti gestito l'intera filiera del trasporto petrolifero (dallo stoccaggio in deposito alla vendita tramite distributori) tramite una serie di imprese cartiera: ciò, assieme alla compiacenza di depositi commerciali e broker locali, avrebbe permesso di evadere le imposte in modo sistematico.

Grazie alle agevolaioni in materia - che le aziende fittizie sfruttavano fraudolentamente tramite il coinvolgimento di alcuni "colletti bianchi" - queste potevano acquistare i prodotti petroliferi senza dover versare l'iva, e poi, tramite una serie di "passaggi" con le altre società coinvolte, riuscivano a cedere il carburante a prezzi estremamente vantaggiosi. Gli incassi ottenuti poi dai rivenditori sarebbero stati "ripuliti" dalle famiglie di 'ndrangheta con interessi nel settore.

Un articolato sistema che non è sfuggito al Gico ed allo Scico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che al termine delle lunghe e meticolose indagini ha applicato le due misure di prevenzione personale e patrimoniale. Agli imprenditori sono stati sequestrati: 6 imprese, 1 ditta individuale, quote in società immobiliare, 9 fabbricati (di cui 7 ubicati a Roma), 5 autovetture, 4 orologi di lusso e disponibilità finanziarie, per circa 40 milioni di euro.