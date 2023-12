Calcio, Serie C. Brindisi-Crotone “crocevia importante” senza sei titolari, Zauli in allerta

Dardan Vuthaj

A quattro giornate dal termine del girone di andata, in serie C, in testa alla classifica dei tre gironi (A-B-C) mantengono la prima posizione Mantova, Cesena, Juve Stabia, rispettivamente con punti 35, 37, e 32. È la Juve Stabia, con un maggiore distacco (3 punti) dalle inseguitrici, proiettate a recuperare per chiudere il campionato con la promozione diretta in serie B. Al terzo torneo, nell’area dei play-off le più quotate, tentano il sorpasso Picerno e Benevento a 29 punti, Casertana (27p) Avellino (26p), Latina e Crotone(25p), Taranto (23), Cerignola (21p), Catania e Foggia (21p) sulla linea di confine dei play off.





di Giuseppe Romano

Il Crotone ben strutturato, guidato da mister Zauli, è in settima posizione con l’anomalia del migliore attacco (23 reti in attivo) dopo il Picerno (28), e la peggiore difesa (21 subite) che ne hanno determinato il ritardo nella corsa.

Una fragilità difensiva riconosciuta anche dal tecnico pitagorico, che motiva col valore degli avversari, “capaci di fare bene la fase offensiva”, e che “si è in sulla linea del miglioramento”.

Il Crotone giocherà la 16° giornata contro il Brindisi, considerato da Zauli, “Un crocevia importante”, dove bisogna dimostrare di essere il “Crotone” che vuole il presidente, Gianni Vrenna.

L’avversario di turno è ancora alla ricerca della propria identità, pur avendo battuto il Latina (1-3) e pareggiato con la Juve Stabia (1-1).

La crisi di identità della squadra pugliese è marcata dai numeri in classifica: undicesimo posto con dieci punti, + 1 dal Monterosi (ultimo); peggiore differenza reti (-18) con undici gol in attivo e 29 subiti, segnati da una lunga linea rossa di sconfitte, fuori dal progetto tracciato dalla Società.

Un allarme generale che ha fatto scattare l’esonero di Ciro Danucci, dopo la sconfitta (2-0) col Francavilla. Il nuovo profilo è Giorgio Roselli, che guiderà il Brindisi contro il Crotone.

Un fatto nuovo, nei “Bianco-azzurri”, che potrebbe cambiare la traiettoria dei risultati. Una condizione che mette in allarme mister Zauli che, al “Franco Fanuzzi”, dovrà schierare una formazione priva di sei titolari: Leo, Tribuzzi e Tumminello (squalificati), e Bove, D’Errico, Gigliotti e Vitale (infortunati).

Una situazione complicata, ma non troppo per mister Zauli, che confida nel lavoro svolto negli allenamenti dove tutti si sono impegnati per un posto da titolari e sono pronti a scendere in campo consapevoli che questa è la partita giusta per mostrare appieno le proprie capacità.

I riflettori sono tutti su Vinicius, già collaudato col Potenza e apprezzato dal suo allenatore: “Vinicius si guadagna spazio con qualità e ambisce ad un posto da titolare. Le sue prestazioni sono positive e merita fiducia”.

Per il resto, il tecnico pitagorico può scegliere su più giocatori, che si sono distinti in qualche ritaglio di partita. Per i “ripieghi”, dovuti alle assenze di rilievo, non mette le mani avanti: anche se le assenze richiedono speciali adeguamenti: “Si parla di tre giocatori importanti e qualcuno, di quelli che scenderanno in campo, dovrà fare quello che non ha mai fatto”.

A Brindisi dagli spalti si chiederà a gran voce ritmo, impegno e cuore alla squadra che il neo tecnico, Danucci, schiererà nel match col Crotone, una delle formazioni più titolate del campionato, anche se la classifica non lo dice chiaramente.

Secondo il tecnico crotoniate non è facile prevedere quale sarà il nuovo profilo del Brindisi: “Conosco bene il collega, Giorgio Roselli. Persona seria e professionista esperto. L’inizio è sempre difficile, ma saprà dare compattezza al gruppo. Interverrà più con le parole che sul campo. La squadra cercherà di dare una buona impressione al nuovo allenatore rialzando tutti i parametri. Si tratta sempre di giocatori che hanno fatto delle buone partite, ma la mancanza di risultati, ha fatto perdere fiducia”.

Per se, Zauli ha parlato di “partita coraggiosa”, e su questa, mancando Tumminello, bomber della squadra, farà affidamento su Dardan Vuthaj, punta centrale, da affiancare a Gomez, l’altro bomber: “Ha dimostrato di sapere fare gol ed essere un ottimo attaccante. Si è affacciato adesso alla realtà di Crotone. Vuthaj, è affiancato da due giocatori che stanno facendo bene e lui deve stare nella competizione interna. Lo ritengo un elemento importante, lo aveva dimostrato già da subito perché nelle prime partite ha messo in campo cattiveria e attacco alla porta. Sfortunato in tre episodi dove avrebbe potuto essere decisivo ai fini del risultato, tra questi, Messina e Caserta. Contro il Brindisi, ha la possibilità di mettere a frutto il valore che mostra di avere tutti i giorni”. Sicuramente, affiancato da Gomez, si troverà bene.

L’ARBITRO

L’incontro Brindisi-Crotone, valevole per la 16ma giornata del campionato Serie C, Girone C, in programma domenica 3 dicembre alle 20.45 allo stadio Franco Fanuzzi, sarà diretta dal signor Edoardo Giaquinto di Parma; assistenti: Andrea Bianchini di Perugia, Giampaolo Jiorgji di Albano Laziale; Quarto uomo: Davide Testoni di Ciampino.

I CONVOCATI

Brindisi: 22 Saio, 16 Valenti, 13 Bizzotto, 21 Cappelletti, 7 Albertini, 6 Ceesay, 19 Malaccari, 63 Costa,38 Nicolao, 91 Galano, 9 Bunino, 1 Albertazzi, 12 Auro, 2 Vona, 3 Monti, 4 Gorzelewski 10 Petrucci, 11 Lombardi, 17 Fall, 18 Moretti, 23 De Angelis, 24 Goldo 30 De Feo14 Marzia, 8 Cancelli.

Crotone: Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Lucano. Difensori: 14 Crialese, 3 Giron, 18 Loiacono, 2 Papini, 36 Spaltro. Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 24 Giannotti, 10 Petriccione, 39 Schirò, 20 Rojas, 15 Vinicius. Attaccanti: 29 Cantisani, 9 Gomez, 23 Jurcec, 77 Pannitteri, 30 Vuthaj. Indisponibili 6 Gigliotti, 5 Bove, 28 Vitale, 27 D’Errico. Squalificati 21 Leo, 19 Tribuzzi, 93 Tumminello

LE PROBABILI FORMAZIONI

Brindisi 4-2-3-1 Albertazzi; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Malaccari; Fall, Galano, Costa; Bunino. Allenatore: Roselli

Crotone 3-5-2 Dini; Spaltro, Loiacono, Papini; Bruzzaniti, Felippe, Petriccione, D’Ursi, Giron; Gomez, Vuthaj. Allenatore: Zauli

DOVE VEDERLA

L’incontro Brindisi-Crotone sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport al canale 253; in streaming su Sky Go e Now Tv.