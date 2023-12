Alto Impatto, ancora un’operazione nel cosentino: arresti e denunce

Procedono senza interruzione le azioni di controllo del territorio con l’operazione denominata Alto Impatto nell’intera Provincia di Cosenza, decise dal Prefetto Vittoria Ciaramella e predisposti in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna.

I predetti servizi hanno visto sul territorio un significativo dispositivo interforze costituito dalla presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unità del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, unità cinofile, specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti.

Con l’intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le Forze di Polizia, si persegue l’obiettivo di fronteggiare situazioni di illegalità e contrastare, tempestivamente, la commissione dei reati in genere, colpendo target precisi, già individuati e monitorati nel corso dei vari servizi ordinari e straordinari posti in atto in tutta la provincia.

I suddetti controlli sono stati effettuati nelle zone più frequentate dell’area urbana di Cosenza (località Serraspiga, Via degli Stadi, Via Popilia, Centro Storico, Vaglio Lise e Piazza Autolinee), nei Comuni di Castrovillari, Paola e Corigliano-Rossano, dove si sono registrati episodi delittuosi.

In particolare, durante i predetti servizi di controllo posti in essere dal personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, è stata tratta in arresto nella flagranza del reato una persona, con precedenti penali, poiché trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due involucri per un peso totale di circa 30 grammi, nr. 2 bilancini di precisione, vario materiale usato per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di euro 5000 provento dell’attività illecita.

Nell’ambito della stessa operazione è stata denunciata a piede libero, ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90, un’altra persona poiché trovata in possesso di circa 25 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”.

Nella Città di Cosenza, inoltre, sono stati effettuati numerosi controlli a veicoli, persone, e nei confronti di esercizi commerciali al fine di verificare la vendita di prodotti a norma di legge e, in particolare, al fine di impedire che vengano somministrate bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Sono stati altresì effettuati controlli nei confronti di persone con pregiudizi penali e di persone sottoposte alla misura degli obblighi di legge. I servizi disposti hanno complessivamente consentito di conseguire i seguenti risultati: 389 persone identificate; 268 veicoli controllati; 4 esercizi pubblici e/o aperti al pubblico controllati; 29 posti di controllo; 3 contestate violazioni al Codice della Strada; 2 patenti di guida ritirate.

In previsione dell’imminente arrivo del periodo delle festività natalizie verranno predisposti ed intensificati, anche nei prossimi giorni, i predetti controlli in ambito provinciale da parte delle Forze di Polizia.