Processo Pollino, confermate 11 condanne per la “European ‘ndrangheta connection”

Si conclude l'iter processuale nato a seguito dell'operazione Pollino - 'ndrangheta connection (QUI): questa mattina al Corte d'Appello di Reggio Calabria ha difatti confermato 11 condanne ad altrettanti soggetti ritenuti affiliati (o comunque estremamente vicini) alle cosche dei Pelle, dei Vottari e dei Romeo di San Luca, ma anche dei Cualetto di Natile di Careri e degli Ursini di Gioiosa Jonica.

La maxi-operazione internazionale si svolse, oltre che in Italia, anche in Germania, in Belgio e nei Paesi Bassi, arrivando a mostrare articolate proiezioni anche nell'America latina, in particolare in Costa Rica. Un fitto sistema criminale incentrato dunque sul narcotraffico e sulle importazioni di droga in Europa.:

Confermata dunque la condanna per: Serafino Rubino, 30 anni; Maria Rosaria Campagna, 30 anni; Giorgio Violi, 13 anni; Giuseppe Campagna, 11 anni ed 8 mesi; Giovanni Giorgi, 11 anni e 2 mesi; Cesar Steven Linares Ramirez, 9 anni e 6 mesi; Vincenzo Salzano, 8 anni ed 8 mesi; Domenico Barbaro, 8 anni; Antonio Barbaro, 7 anni; Domenico Condò, 7 anni; e Antonio Pizzata, 6 anni.



Rispetto alla sentenza di primo grado - che aveva determinato 12 condanne e 5 assoluzioni - è stato assolto Carmelo Vincenzo Gerasolo.