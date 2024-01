Sorvegliato speciale lancia borsa piena di droga dalla finestra di casa. Finisce in manette

Avrebbe lanciato dalla finestra della sua abitazione, nella zona sud di Catanzaro, una borsa contenente sostanze stupefacenti, ma non si era accorto degli agenti della volante che stavano pattugliando la zona ed erano appostati sotto casa. Così, un 30enne - già sorvegliato speciale - è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le analisi eseguite con Narcotest, a cura del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno confermato la natura della droga contenuta nella borsa che era così suddivisa: 172,87 grammi di cocaina, 905,37 di eroina e 17,07 grammi di hashish.

Nell’appartamento, inoltre, è stata rinvenuta la somma di 2.615 euro presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato.