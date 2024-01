Co-Ro, camion in transito si impiglia tra i cavi telefonici sospesi: intervengono i Vigili del Fuoco

Brutta disavventura per un camionista in transito nei pressi di Corigliano-Rossano, che nel tardo pomeriggio odierno è rimasto impigliato con il proprio mezzo ad alcuni cavi telefonici sospesi. Un caso particolare che avrebbe potuto provocare dei danni alla rete di telecomunicazione, e che per fortuna si è risolto senza problemi.

Lo stesso autista ha allertato i Vigili del Fuoco, che, giunti sul posto - in contrada Santa Lucia - sono riusciti a "liberare" il mezzo pesante dal groviglio di casi. Nessun danno e nessun ferito, nonostate alcuni rallentamenti del traffico che è stato deviato su percorsi alternativi.