Vede gli agenti e tenta la fuga: fernato ed arrestato

Avrebbe tentato la fuga dopo aver visto una pattuglia della Squadra Mobile, cercando di sbarazzarsi di un involucro successivamente rinvenuto dagli agenti e contenente dell'eroina. È così finito nei guai un quarantasettenne fermato nei giorni scorsi al confine tra la provincia di Catanzaro e Vibo Valentia, a seguito di un controllo del territorio svolto dalla Polizia.

L'involucro in plastica conteneva infatti 35 grammi di eroina suddivisa in dosi, ed ha spinto gli agenti a svolgere una perquisizione domestica. Proprio nell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti altri 140 grammi di marijuana, 35 grammi di eroina, materiale da confezionamento e per la pesatura e persino una cartucca calibro 9x21.

Il tutto è stato sequestrato e l'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari.