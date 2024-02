Catanzaro. A Benito Scarfone, dedicata la sede dei sindacato di Polizia

Oggi a Catanzaro, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro e del Prefetto Vittorio Pisani, si è svolta la cerimonia di dedica della sede della Segreteria Provinciale del sindacato Fsp alla memoria del Sovrintendente Benito Scarfone, deceduto lo scorso anno.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari, il Questore di Catanzaro Sirna, i Questori delle altre province della Calabria, Autorità civili e religiose della provincia, rappresentanti sindacali e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, funzionari e colleghi di Scarfone. Il Vescovo dell’Arcidiocesi Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Claudio Maniago, che ha benedetto la targa di intitolazione della sede.

L’On. Ferro e il Capo della Polizia Pisani, al termine della cerimonia, hanno consegnato una pergamena alla Sig.ra Irene, moglie del Sovrintendente Capo Scarfone, e ai figli Valerio e Giuseppe. Nella targa viene sottolineato il valore di Benito: “esempio riconosciuto di dedizione, spirito di servizio e attaccamento al dovere, è divenuto negli anni un punto di riferimento per tutti i colleghi, ai quali ha trasmesso la propria esperienza e preparazione investigativa, acquisita durante le numerose indagini a cui ha partecipato, ottenendo numerosi riconoscimenti premiali. Eccellente esempio di valori umani, senso del dovere e profondo attaccamento all’Amministrazione”.

Il Capo della Polizia ha riconosciuto il valore del Sovrintendente Capo deceduto, affermando che “negli anni '70 di grande difficoltà persone come Benito Scarfone e tanti altri sono stati quelli che poi hanno portato alla grande riforma del 1981 con la smilitarizzazione della polizia". Ha inoltre ricordato il legame e la frequentazione che Benito Scarfone aveva con la sua famiglia: "fu proprio lui a insistere affinché facesse il concorso per diventare Commissario".

Il sottosegretario ha sottolineato "l'importanza di portare avanti il testimone lasciatoci da Benito Scarfone, un esempio da seguire per i giovani per l'impegno e il rispetto delle regole" evidenziando che "la presenza del Capo della Polizia oggi è un segnale importante di grande attenzione in vista delle sfide che ci attendono".