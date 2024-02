Crotone, pizzicati a scaricare ingombranti vibino ai cassonetti: sanzionati

Continua l'attività di controllo del Nucleo Operativo Ambientale del comando di Polizia Locale di Crotone in relazione al contrasto dell’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini. Nello specifico sono stati individuati, attraverso le telecamere, dei soggetti in una zona centrale del capoluogo che avevano abbandonato dei materassi.

Gli stessi sono stati identificati e sanzionati e hanno dovuto recuperare gli ingombranti per smaltirli in modo corretto. Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.