Cetraro, giovane studente colpito da emorragia celebrale a scuola

Sono ore di apprensione a Cetraro, dove un giovane studente del liceo Lo Piano è stato colto da un malore mentre si trovava in classe. Il giovane diciassettenne avrebbe iniziato a sentirsi male attorno alle 10:30 di questa mattina, preoccupando sia il personale scolastico che i suoi compagni.

Trasportato nel vicino ospedale di Paola per degli accertamenti, il personale medico avrebbe diagnosticato un'emorragia cerebrale in corso, attivando subito l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza.

Al momento il malcapitato è ricoverato in gravi condizioni.