Crotone, incidente su Via Mario Nicoletto: investito un ciclista

Un ciclista è stato investito da un'auto in transito nella tarda mattinata di oggi a Crotone, precisamente all'incrocio stradale tra Via Mario Nicoletta e Via Claudio Crea. Un punto, questo, notoriamente pericoloso e teatro di diversi incidenti simili nel corso degli anni, essendo particolarmente trafficato sopratutto nel corso della mattinata.

Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente, per il quale sono state allertate le forze dell'ordine. L'automobilista coinvolto si sarebbe prontamente fermato per prestare soccorso.

Notizia in aggiornamento