Maltrattamenti e umiliazioni continue ai due figli, braccialetto elettronico al padre violento

Continue vessazioni, violenze ed umiliazioni subite ad opera del padre. Diversi sono gli episodi raccontati da due ragazzi, di cui uno minorenne, che descrivono il proprio genitore come una persona assente e distaccata, dai comportamenti minacciosi che degeneravano in vere e proprie aggressioni fisiche.

Nell'ultimo avvenimento, l'uomo avrebbe nuovamente schiaffeggiato e maltrattato il figlio maggiorenne, al punto tale da far rifugiare il giovane in una stanza per paura di peggiori conseguenze, anche nella consapevolezza della presenza di un’arma in casa. Così quest'ultimo prendendosi di coraggio, nel novembre scorso si è recato in questura sporgendo denuncia.

I fratelli si sono trasferiti da alcuni parenti e la Polizia ha dato in via alle indagini. Infatti, nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza dispositiva della misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti del soggetto, un 64enne, oltre al sequestro dell'arma.

L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, dal Questore Giuseppe Cannizzaro, e dell’Autorità Giudiziaria, a tutela delle cosiddette fasce deboli.