Eroina, scoperto a Cutro un laboratorio artigianale ed un deposito: arrestato 24enne

Un vero e proprio laboratorio artigianale per la produzione e lo stoccaggio di eroina è stato scoperto, nei giorni scorsi, dagli agenti della Squadra Mobile a Cutro, con l'aiuto del nucleo cinofili di Vibo Valentia ed in particolare del cane antidroga "Digos".

L'attività illecita sarebbe riconducibile ad un ventiquattrenne di nazionalità albanese, per altro irregolare, residente da qualche tempo nel paese. All'interno della sua abitazione, infatti, sono stati rinvenuti (nascosti al di sopra di una armadio) tre panetti di eroina, per un peso complessivo di 1,6 chili.

Estesa la perquisizione, sono state trovate delle presse in ferro utilizzate per il confezionamento, ed un sacco contenente della polvere bianca, tutta sostanza da taglio. Il tutto è stato sequestrato dai poliziotti, che hanno tratto in arresto il giovane con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio trasferendolo per direttissima in carcere.