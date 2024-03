Campionato mazionale juniores kata, la giovane Sarah Monteleone stacca il pass

La scorsa domenica, 10 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Maida, si è svolta la fase regionale di qualificazione del Campionato Italiano Kumite e Kata Juniores, organizzata dal Comitato Regionale Calabria - Fijlkam - settore Karate.

Tra le tante società partecipanti, provenienti da tutte le provincie della Calabria, l’Asd Martial Kroton Ryu del maestro Francesco Bellino, ha partecipato presentando, nella specialità del Kata, l’Atleta Sarah Monteleone.

La Karateka, guidata in gara dal Coach Carlo Bellino, ha superato diversi incontri mostrando la giusta combinazione di eleganza e determinazione in ogni Kata (forma) eseguito, riuscendo a conquistare una lodevole medaglia di bronzo, valevole come pass per le finali nazionali, in programma dal 5 al 7 Aprile presso il PalaPellicone di Ostia Lido.