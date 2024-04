Brutto incidente sulla Statale 107: cinque feriti

Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio odierno lungo la Strada Statale 107, nei pressi di San Giovanni in Fiore. Secondo quanto ricostruito finore, due vetture - una Ford C Max ed una Peugeot 207 Sw - si sarebbero scontrate frontalmente mentre procedevano in direzione opposta.

A bordo dei mezzi si trovavano complessivamente cinque persone, tutte rimaste ferite in modo lieve. Sul posto il personale medico del 118 ed i Carabinieri per i rilievi del caso, assieme a squadre dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale.