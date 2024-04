Campionato Primavera, giocatore del Catanzaro perde i sensi: salvato dal medico della squadra avversaria

Il Catanzaro calcio esprime "la più profonda gratitudine" al medico del Calcio Foggia, che nella giornata di ieri è intervenuto per salvare la vita ad un giovane giocatore giallorosso impegnato nel campionato primavera. Un episodio reso noto dalla stessa squadra, impegnata ieri in una trasferta proprio contro il Foggia nell'ambito del campionato Primavera 3.

A star male, a pochi minuti dal fischio d'inizio, un giovanissimo giocatore appena diciassettenne: questo avrebbe perso i sensi dopo uno scontro involontario con un altro giocatore, collassando a terra e perdendo i sensi. Circostanza che ha subito allertato il personale medico della squadra avversaria, che si è lanciato in campo iniziando le manovre salvavita.

Nonostante un iniziale sconforto e qualche attimo di disperazione, le manovre salvavita effettuate dal medico e dal personale paramedico hanno permesso di far riprendere conoscenza al giovane giocatore, che subito dopo è stato trasportato d'urgenza in ospedale per i dovuti controlli assieme alla madre, anche lei colpita da un malore per aver assistito alla scena dagli spalti.

"L'intervento del dottor Bucci incarna i più alti valori dell'etica medica e del servizio alla comunità sportiva" afferma nella nota il presidente dell'Us Catanzaro, Floriano Noto. "Lo ringrazio non soltanto a nome della società ma anche per conto della famiglia che avrà vissuto momenti davvero drammatici. Voglio altresì ringraziare tutta la società rossonera per l'ospitalità che ci ha dimostrato, mettendosi a disposizione perché il nostro tesserato e i suoi familiari potessero ricevere la migliore assistenza. Al nostro giovane atleta gli auguri di una pronta ripresa con la certezza che presto lo rivedremo sui campi di gioco con l'entusiasmo che ha sempre dimostrato".