Incidente sull’A2, chiuso tratto allo svincolo di Altilia Grimaldi

Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, ha comportato la chiusura momentanea dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, al km 287.500, in località Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza.

Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità regolare nel più breve tempo possibile.

Presenti anche i vigili del fuoco del capoluogo bruzio, giunti sul luogo intorno alle 5 del mattino: da quanto riferito dagli stessi vigili, il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare contro i newjersey per poi ribaltarsi sulla sede stradale.

L’autista è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito e l’automezzo.

Il transito dei veicoli diretti a sud sono è momento deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Altilia e rientro in A2 allo stesso svincolo.