Veicolo in transito prende improvvisamente fuoco: transito rallentato sull’A2

Attimi di paura nel primo pomeriggio odierno lungo l'Autostrada A2, in un tratto compreso tra i comuni di Rogliano e di Altilia, nel cosentino. Per motivi ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante in transito avrebbe improvvisamente preso fuoco mentre si trovava al chilometro 285, nei pressi dello svincolo autostradale.

Fortunatamente illeso l'autista, che ha accostato il mezzo nel frattempo avvolto dalle fiamme. Necessario deviare il traffico per questioni di sicurezza su altre strade, come le Statali 18 e 107, con notevoli rallentamenti in direzione Cosenza.

Presenti sul posto, oltre alle squadre Anas, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.